■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子ビッグエア予選（日本時間6日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個スノーボード競技の最初の種目、男子ビッグエアの予選が行われ、1月の冬季Xゲームで2連覇を達成した荻原大翔（20・TOKIOインカラミ）が、予選トップで決勝進出を果たした。1回目でいきなり高難度の