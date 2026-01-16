Google¤¬²èÁüÀ¸À®AI¤È¤·¤Æ2025Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖNano Banana¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¡ÖGemini 2.5 Flash Image¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¾Î¤ÎÊý¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Î¡ÖGemini 3 Pro Image¡×È¯É½»þ¤Ë¤ÏGoogle¼«¿È¤¬¡ÖNano Banana Pro¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÎÊý¤òÂç¤­¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖNano Banana¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢Google¼«¿È¤¬ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£How Nano Banana got its namehttps://blog.google/products