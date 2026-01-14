日本が3連勝で準々決勝へ進む

U-23日本代表は1月14日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップのグループステージ第3節で、U-23カタール代表と対戦し、2-0で勝利した。

FW古谷柊介（東京国際大）が先制ゴールを挙げ、この世代の背番号10を背負うMF佐藤龍之介（FC東京）がダメ押し点を記録。日本は無傷の3連勝でグループステージを終えた。

大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23大会ながら、U-21世代中心の若き日本代表が挑む舞台となっている。日本は前節のUAE戦から先発8人を入れ替え、GK小林将天（FC東京）とDF土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）が今大会初出場。MF久米遥太（早稲田大）が唯一、3試合連続で先発に名を連ねた。

試合序盤はカタールがボールを保持する時間帯が続いたが、徐々に日本が主導権を握る。前半31分、右サイドで高い位置を取ったDF小泉佳絃（明治大）のクロスに古谷が合わせ、日本が先制に成功。古谷はUAE戦に続く2試合連続ゴールとなった。

1点リードで折り返した日本は、後半開始からDF関富貫太（桐蔭横浜大）、DF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）を投入。追加点を狙う中、後半32分には左サイドの崩しからMF嶋本悠大が放ったシュートがポストを叩く場面もあった。それでも同35分、途中出場の佐藤が追加点を奪い、リードを2点に広げた。守備面ではカタールのシュートを1本も許さず、堅守ぶりを示した。

試合はそのまま2-0で終了。日本は3試合で10得点・無失点と安定した戦いを見せ、準決勝のヨルダン戦に向かう。（FOOTBALL ZONE編集部）