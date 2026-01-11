お笑いコンビのオール阪神・巨人が１１日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで、５カ所を巡る結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の東京公演を開催。漫才やトークコーナーなどで爆笑をさらい、自らの節目を盛大に自己祝福した。トークコーナーでは、ヤーレンズやランジャタイら後輩芸人からの、普段は聞けない質問に答える企画を実施。オール巨人は、ヤーレンズ・楢原真樹から漫才に関連した質問を投げられると、その流れ