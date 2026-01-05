定食チェーン「大戸屋ごはん処」は、『福アゲ三昧定食』を2026年1月8日(木)より、全国の大戸屋ごはん処(※フードコート店舗を除く)にて3万食限定で販売する。店舗ごとになくなり次第終了。〈くじ引き付ミックスフライ定食の『福アゲ三昧定食』〉『福アゲ三昧定食』は、大海老フライ、大葉とチーズの豚ヒレかつ、濃厚かにクリームコロッケの3種を一度に味わえるミックスフライ定食。新年に合わせ、アプリ特典が当たる「福アゲみくじ