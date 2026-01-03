第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、復路が行われている。8区で青学大の給水で登場したランナーに感動が広がった。塩出翔太（4年）が走っていた8区、給水ポイントに来るとドリンクを持って並走するサポート係の姿が。荒巻朋熙（4年）。往路1区で出走予定だったが、大晦日に胃腸炎で38度の発熱があり、最後の箱根出走が叶わなかった。しかし、同級生のサポートに回り、ドリンクを渡すと笑顔で