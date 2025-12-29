２９日午後０時１０分頃、東京都新宿区高田馬場の路上で、「女性が刃物で刺された」と、目撃者から１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、３０歳代の女性が胸を刃物で刺されるなどして倒れており、病院に救急搬送された。搬送時、女性は意識があり、会話できる状態だった。現場から３０歳代くらいの男が逃走し、警視庁戸塚署が殺人未遂容疑で行方を追っている。同署の発表によると、女性は近くのビルに入るエステ店に勤