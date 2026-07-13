東京・新宿歌舞伎町の「トー横」周辺にいた少女にケガをさせ、スマホなどを奪ったとして男が逮捕されました。大越竜治容疑者「何撮ってんだよ。勝手に撮ってんじゃねえぞ、おい。俺がクレイジーグループのクレイジーだよ」警視庁によりますと、稲川会系暴力団員の大越竜治容疑者はことし4月、新宿駅近くで少女にアイスピックのようなものを突きつけたうえ、転倒させるなどしてケガをさせスマホなどを奪った疑いが持たれています。