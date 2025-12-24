FC東京は24日、育成型期限付き移籍をしていた日本代表MF佐藤龍之介（19）がファジアーノ岡山から復帰することを発表した。FC東京のアカデミーで育ち、2023年8月に16歳でプロ契約を結んだ佐藤。2025シーズンはクラブ史上初のJ1を戦う岡山へ期限付き移籍をしていたが、佐藤はここで大きく飛躍した。リーグ戦では28試合に出場して6得点を挙げると、6月には日本代表デビューも飾り、佐藤はJリーグで注目を集める選手へと成長。最終的に