µð¿Í¤Ê¤ÉNPB3µåÃÄ¤Ç595ÅÐÈÄ¡ÄÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö»ØÀè¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Åê¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢ÂÎ´´¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¡Ä¡Ä¡£¤É¤ì¤â½ÅÍ×¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬»Ø¤Î¶¯²½¤À¡£µ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆNPB3µåÃÄ¤Ç·×595»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¾å¤²¤ë»ØÀè¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ»á¤Ï¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â3Ç¯»þ¤Î1988Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ