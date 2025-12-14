J3JFL入れ替え戦第2戦滋賀1―1沼津（2025年12月14日愛鷹広域公園多目的競技場）J3JFL入れ替え戦は第2戦が行われ、JFL（日本フットボールリーグ）2位の滋賀はJ3最下位の沼津と1―1で引き分け、2戦合計4―3で県勢初のJリーグ昇格を決めた。17年からJ3で戦い続けた沼津は来季、JFLに降格する。滋賀はホームで3―2で先勝し、引き分け以上で昇格が決まる敵地での第2戦。前半22分、MF秋山駿が右クロスを頭で流し込んで