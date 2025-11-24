Google Gemini¤ÈChatGPT¤Ë¡¢»ØÄê¤·¤¿»þ¹ï¤ä¼þ´ü¤Ç¥¿¥¹¥¯¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Å·µ¤ÄÌÃÎ¤«¤éÆü¡¹¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÎ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÀßÄêÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£