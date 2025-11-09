熊本の老舗醤油メーカー・フンドーダイの「透明醤油」は、世界34カ国で販売されるヒット商品となった。“醤油は黒い”が当たり前。その常識を覆したのは、醤油を知らない“ヨソ者”社長だった。156年続く老舗を立て直した山村脩社長に、フリーライターのサオリス・ユーフラテスさんが取材した――。筆者撮影熊本の醤油メーカー「フンドーダイ」の山村脩社長 - 筆者撮影■醤油を何も知らない「素人」社長2019年2月に発売され、6年で