合コンで出会った女性の一人とお近づきになりたいのに、ロクに喋るタイミングがないまま会はお開きに…。そんなとき、後からLINEで仲良くなる方法はないのでしょうか？そこで今回は10代から30代の独身女性208名に聞いたアンケートを参考に、「合コン中にあまり喋れなかった女性に対して、後からガツンと印象アップできるLINE９パターン」をご紹介します。【１】「今日は話せなかったけど、あなたに興味津々です！」とストレート