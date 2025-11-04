ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 伸び悩む立憲民主党 幹部が地方行脚を開始「有権者の声を反映させた… 立憲民主党 世論調査 時事ニュース 読売新聞オンライン 伸び悩む立憲民主党 幹部が地方行脚を開始「有権者の声を反映させたい」 2025年11月4日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲民主党は党勢低迷から抜け出せない中、次期衆院選に向けて動いている 各地で聞き取った有権者の意見を国会の質疑などに反映させる取り組みを開始 党幹部は「聞きっぱなしだった有権者の声を政策に反映させたい」としている 記事を読む おすすめ記事 「Ｎスタ」井上貴博アナ、社員旅行復活の兆し報じ「それだったら旅行の補助を出してほしいなって」 2025年10月30日 20時20分 民進党青年局、自民や維新の国会議員らと面会 交流の拡大に期待／台湾 2025年10月28日 14時59分 一般社団法人自治体DX推進協議会、地域の人手不足解消を推進する株式会社Matchbox Technologiesの入会を発表。同社の「自治体マッチボックス」が地域の潜在活力を最大化 2025年10月29日 8時0分 ケースワーカーらが生活保護制度をめぐる課題について情報共有 公的扶助に関する全国セミナー開催【新潟】 2025年11月2日 15時20分