夏に移籍を望んだが、実現しなかった。その事実を公にしたことで、精彩を欠いた開幕当初は批判も浴びた。チームも不振が続き、監督は電撃辞任で早々に去っていた。近年になく、セルティックが波乱のシーズンにあるのは周知のとおりだ。そのなかで、前田大然は挽回しようと奮闘している。ステップアップの希望がかなわず、自身も難しい序盤戦となったが、セルティックの一員としての誇りに変わりはない。11月２日、セルティッ