韓国ドラマ「イルジメ〜一枝梅」「太陽を抱く月」など、多くの作品で名子役としてその名を広めた俳優のヨ・ジング（２８）が、１２月１５日にＫＡＴＵＳＡとして韓国軍へ入隊することが明らかになったと３日、現地メディアのニューシスなどが報じた。ＫＡＴＵＳＡとは、在韓米軍管轄下に置かれた韓国陸軍兵士のことを指し、ハイレベルな試験に合格した者だけが選ばれる、いわゆる“エリートコース”だという。同メディアは、