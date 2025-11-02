作家の乙武洋匡氏が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、１日に配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」でメディア復帰を果たしたダウンタウンの松本人志との秘話を明かした。２０１６年に乙武氏は週刊誌で不倫を報じられ活動を自粛。その後、松本が出演していた「ワイドナショー」（フジテレビ系）でメディア復帰した。乙武氏は「スタジオ復帰初めてできた夜に、松本さんに『本当にありがとうございました。いろいろご