10·î31Æü¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¾Áõ¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¾Áõ¤ÎºÝ¤ËÀÖ½½»ú¥Þ¡¼¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î²¾Áõ»þ¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¡ª¤³¤ì¤¬¡ÖÀÖ½½»ú¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡ªÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ï¡Ö²¾Áõ¤Î¥Ê¡¼¥¹Éþ¤Ç¸«¤«¤±¤ë#ÀÖ½½»ú¥Þ¡¼¥¯ ¼Â¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿»È¤ï¤ìÊý¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀÖ½½»ú¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢ÀïÁè¤ä