ネットワーク機器に用いられる光トランシーバー・SFPモジュールの診断と再プログラミングを数秒以内に行うことができるテスターがUbiquitiの「SFP Wizard」です。Welcome to SFP Liberation Dayhttps://blog.ui.com/article/welcome-to-sfp-liberation-daySFP Liberation Day Powered by the All-New SFP Wizard - YouTubeSFPモジュールはネットワーク機器で用いられる光トランシーバーで、通信速度や用途などに合わせて多種多様な