大阪桐蔭のエースで主将の中野は指名漏れとなった「指名されなかったとしても、まだ終わるわけじゃない」――。23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、U-18日本代表として世界を経験した、大阪桐蔭の中野大虎投手の名前が呼ばれることは無かった。それでも西谷浩一監督が語った言葉には、教え子への信頼と未来への期待がにじんでいた。1年春に149キロをマークし、“スーパー1年生”として森陽樹投