チャンネル登録者数56万人を超える双子の姉妹による大食いYouTuber「はらぺこツインズ」が当面の間、活動休止することを発表した。24日に姉の小野かこがインスタグラムを通じて伝えた。かこは「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」と切り出し「いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなり