正しいスイング軌道習得に有効な「バット投げ」野球を始めたばかりの子どもにとって、正しいスイング軌道を早い段階で身に付けることは、その後の競技生活において重要だ。巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた”分析のプロ”三井康浩さんは、この課題に対して独自のドリル「バット投げ」を提案している。シンプルながら効果的な練習法で解決へと導くアプローチは、非常に興味深い内容となっている。正しい軌道とは何か？三