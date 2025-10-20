10月5日、TBSの日曜昼のバラエティ番組「アッコにおまかせ！」の40周年を記念した2時間スペシャルが放送された。番組終了が囁かれて久しいが、果たして45周年はあるのだろうか。＊＊＊【写真を見る】全盛期の迫力はどこへ…さすがに衰えたように見える「和田アキ子」現在の姿司会の和田アキ子（75）は40周年SPが放送された翌日、自身のInstagramにこう綴った。《改めて、こうして40周年を迎えられたのは、スタッフ、準レギ