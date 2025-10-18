カシオ計算機株式会社からサウナー（サウナ愛好家のこと）専用腕時計「SAN-100H（通称サ時計）」が、10月17日に一般発売されました。カシオから「サウナー専用腕時計」誕生！12分計&通常時計で自分だけのととのいを！https://www.makuake.com/project/sadokei/[リンク]クラウドファンディングサービス「Makuake」でプロジェクトを展開したところ、約2200台を約9分で完売し、応援購入総額2200万円（目標金額150万円）を達成する