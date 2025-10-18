かつては「円安（＝ドル高）」は景気にプラスに働きました。円安になると輸出数量が増え、それによって企業の生産が増加し、雇用も増加していたからです。しかし、いまは事情が異なります。どういうことでしょうか？経済評論家の塚崎公義氏が解説します。円安は景気に効かなくなったかつて、円安（＝ドル高）は景気にプラスで、円高（＝ドル安）は景気にマイナスでした。円高になると輸出数量が減り、円安になると輸出数量が増え