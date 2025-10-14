Image: VILTROX 瞳AFが効くから、自撮りVlog用レンズとしてもどーぞー。サードパーティ製おもしろレンズの時間がやってまいりました。さあ、本日ご紹介するのはVILTROXの「AF 9mm F2.8 Air」。ソニーEマウントのAPS-C用レンズです。ところでAirってなんだ。※軽くて小さいレンズだから、という神の声が降りてきました。 Image: