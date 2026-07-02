1966年開催のW杯に臨んだイングランド代表【写真：Action Images/アフロ】FOOTBALL ZONE

W杯史「ゴールライン」を巡る2つの因縁のシュートにフォーカス

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFAワールドカップ史に残るゴールライン判定の因縁についての解説記事
  • 1966年大会決勝でイングランドの疑惑ゴールが認定され西ドイツが敗れた
  • 2010年のランパード幻のゴールが契機となりGLTがW杯に導入されるに至った
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