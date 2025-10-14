中国のフードデリバリー大手・美団（メイトゥアン）は配達員が迷惑な顧客をブロックできる新機能を7都市で試験的に導入しました。これにより、従来は一方的だった評価システムが見直され、配達員にも一定の「権限」が与えられました。美団は福建省晋江市や浙江省紹興市など7都市で「配達員による顧客評価」と「顧客ブロック機能」を試験運用しています。この新機能では注文完了後48時間以内に配達員が顧客を匿名で評価できるように