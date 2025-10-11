明治（東京都中央区）が、今年5月に関東甲信越限定で発売し、65万個が約2週間で完売した「生のときしっとりミルク」を関西、東海、北陸エリアに拡大して販売を再開しました。商品化まで8年かかったという「生のときしっとりミルク」は、独自の特許技術「生ねり製法」で生み出されたしっとりと柔らかで濃密な味わいを楽しめるチョコです。通常のチョコレートは水分が3％以下、生チョコレートは水分10％以上とチョコレートの公正