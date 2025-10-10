エレコムは10月中旬に壁や鏡、窓ガラスなどにスマートフォンを固定できるTakoPita（タコピタ）吸盤スマホパッドを発売する。店頭実勢価格は1080円から。●シリコン吸盤で平らな面にスマホを固定 ハンズフリーになって撮影やメイク時に便利新製品は、タコのようなシリコン吸盤が設けられており、壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に簡単に吸着。スマホを自由な向きで固定できる。両手が自由になるため、撮影に便利。自撮りはもち