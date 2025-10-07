カラノアの新曲「番」が、TVアニメ『ガチアクタ』の第2クールのエンディング主題歌に決定した。あわせて、同楽曲を10月13日に配信リリースし、同日21時よりMVをプレミア公開する。 （参考：『ガチアクタ』OP主題歌バイラルチャートインONE OK ROCKとのコラボも話題！Paleduskが鳴らす世界基準のロック） カラノア - 番(Official Music Video)【TVアニメ「ガチアクタ」第2クールエンディング主題歌