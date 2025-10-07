メキシコで行われたスーパーライト級で衝撃の蛮行海外ボクシングで衝撃の蛮行が繰り広げられた。4日（日本時間5日）にメキシコのティフアナで行われたスーパーライト級の一戦。27歳のメキシカンボクサーが、レフェリーが間に入っても構わず殴りかかり、ついには相手の股間付近に蹴りを繰り出す始末。海外ファンからは「ボクシングから追放しろ」「いったい何だこれは」と唖然とした声が続出した。会場が騒然とした空気に包まれ