戦艦を復帰させるか新造するかは曖昧な表現アメリカのドナルド・トランプ大統領は、2025年9月30日、海軍に“戦艦”を復活させる構想を真剣に協議していることを明らかにしました。【あれ…新造艦!?】これが、2024年に整備を終えキレイになった戦艦「ニュージャージー」です（写真）この発言は、バージニア州クアンティコの海兵隊基地で行われた軍幹部との会議に関連する演説の中でなされたものです。トランプ大統領は、「戦艦