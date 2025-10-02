「建築職の方にインタビュー」と題された動画で、ミキサー車の運転手さん（39歳）が、自身の仕事やプライベートについて率直に語った。長年続けているコンクリート関係の現場仕事に従事する発言者は、現場の運転手として「8年くらい」同じ業界で働いてきたという。 インタビューの冒頭では、「やりがい感じる瞬間っていつですか？」という質問に対し「今の仕事、正直あんまり…やりがいはない。