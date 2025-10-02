10月6日から「お〜いお茶 カテキン緑茶」の新CMを放送ドジャースの大谷翔平投手がグローバルアンバサダーを務める伊藤園は2日、大谷をシリーズ初起用した「お〜いお茶 カテキン緑茶」の新TV-CMを6日から放送すると発表した。アメリカンコミック風のCMは、大谷の本塁打シーンなどを取り上げた内容となっている。新TV-CM「食べたいときの、おいしいヒーロー」篇は、アメリカンコミック風の食事シーンと大谷のビジュアルを通して