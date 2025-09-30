パナソニックはこのほど、「シェーバー事業70周年」の事業戦略セミナーを開催。大ヒットしている小型シェーバー「ラムダッシュ パームイン」のマザー工場である彦根工場を報道陣に公開した。今回初めて公開する製造工程も複数あった。シェーバーのイメージを覆したパームインの開発に至るまでの苦労や事業戦略と合わせて紹介しよう。●前年比135％の二桁成長をけん引するパナソニックのシェーバーパナソニックのビューティ・パ