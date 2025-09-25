サン・スマイル（東京都港区）が、フェイスマスクブランド「ART MASK（アートマスク）」の使い捨て温感マスク「なりきりHOTアイマスク」と人気キャラクター「ちいかわ」がコラボした商品を10月1日から新発売します。デザインは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類。価格は858円（税込み）です。商品は、約40℃の「快適温度」が15〜20分間持続し、心地よく目元をリフレッシュ。「フェアリーブーケ」の香り付きになっています