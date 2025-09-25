「これを知らないから、あなたの業界は伸びないんですよ」と語るのは、数多くの企業を黒字転換に導いてきた“倒産させないプロ”市ノ澤翔氏だ。自身のYouTubeチャンネルで「2030年でも伸びる業界と需要がなくなり衰退する業界にはっきり分かれます。生き残るために必ず見てください。」と題し、今後生き残る業界、淘汰される業界を実例と持論を交え解説した。 市ノ澤氏は「今後はますます時代の流れが速くなる」と断言。「5年、