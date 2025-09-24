在宅勤務が社会に浸透したことで、家の中で働く方も増加。日中でもペットたちの様子をリアルタイムで共有できるケースも多くなりました。今回、外出中のママさんのもとに、在宅勤務をしているパパさんから幸せそうに過ごしている猫ちゃんたちの写真が届いたそうです。 投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は9000件を突破。Threadsユーザーたちからは、「可愛い」「誘惑にも程がある…」などのコメント