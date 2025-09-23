2020年の創業以来、Fカップ以上のグラマーバスト専門ブランドとして支持されてきた「M’DREA（マドレア）」。そのM’DREAが2025年10月よりB60～E75を追加し、ついに合計61サイズのフルラインナップへ進化します。グラマーサイズはもちろん、小胸や骨格の小さい方にも寄り添い、“脱いだ時に美しいバスト”を叶える新しい下着文化を提案。サイズに縛られず、自分の体を誇れる喜びを届けます。 M’DREAが実現する