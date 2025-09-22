この記事をまとめると ■スズキ・スイフトが世界累計販売1000万台を達成した ■初代スイフトは一部改良時にCVTを追加したことで注目を浴びるようになった ■世界累計1000万台の内6割以上をインド市場で販売した いまやスズキを代表する世界的なモデルとなったスイフト スズキは2025年9月4日に、同社のコンパクトハッチバック車となるスイフトが、世界累計販売1000万台を達成したことをリリース発信した。なお、この累計1000万台