「80回骨折しました」26歳女性を苦しめる難病 壮絶な日常生活とは
2025年9月21日 15時54分
ざっくり言うと
2万人に1人の割合で発症するといわれる難病「骨形成不全症」
当事者の26歳女性は、幼少期から80回骨折を経験したという
くしゃみをしたり、笑ったりしただけでも骨折してしまうと明かした