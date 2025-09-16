イスラエルのネタニヤフ首相は15日、アメリカのルビオ国務長官と会談し、イスラム組織ハマスへの攻撃を緩めない考えを示しました。一方、アラブ諸国は緊急の会合を開きイスラエルを非難する声明を採択しました。ネタニヤフ首相は記者会見で、ハマスについて「どこにいようと罪から逃れられない」と述べ、攻撃の手を緩めない姿勢を強調しました。ルビオ国務長官も「ハマスは打倒しなければならない」と語り、イスラエルへの支持を表