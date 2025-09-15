鳥居越しに街が一望できる絶景スポットがある大阪・池田市の五月山で目撃されたのは、鳥居で懸垂する人物。外国人のように見えます。両手でぶら下がり1回、2回。もう1人は、その様子をスマホで撮影しているようです。罰当たりな迷惑行為。この様子を撮影していたのは、エストニアから旅行に来ていたイリヤさんです。動画を撮影したエストニア在住・イリヤさん：鳥居に対する無礼な行為を見て嫌な気持ちになり、「何かしなければ」