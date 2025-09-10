この記事をまとめると ■直6エンジンは振動特性に優れていて2次振動ゼロの「完全バランスエンジン」にできる ■世界的に有名な直6の名機といえば日産「RB26DETT」とトヨタ「2JZ-GTE」だ ■両エンジンとも非常にパワフルかつタフでチューニングにも多用される 「完全バランスエンジン」や「シルキー6」の名をもつ直6エンジン エンジンの気筒配列はいくつもあるが、昔から高性能エンジンといえば、直列6気筒エンジンが幅を利かせて