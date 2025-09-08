サンワサプライ株式会社は、ガスを使わない電動式で、安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD-ADE8BK」を発売する。風量ダイヤルによる無段階調整と3種類のノズル付属、長時間連続使用に対応した設計で、パソコン内部や精密機器の細部まで手軽にクリーニングできる。AC電源接続のため、風力が強く、電池切れやバッテリー劣化の心配をせず使用できる。■圧倒的な風力で、ゴミを一気に吹き飛ばすAC電源式で最大風速42m/sを誇るハイ