旅先での恋に憧れる女性は多いことでしょう。しかしその前に、出会った男性が危険人物ではないか、既婚者ではないかといった情報をつかむ必要があります。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「旅先で出会った男性が『安全かどうか』を見極める方法」をご紹介します。【１】いい歳なら、彼女・妻子持ちの前提で会話して相手の挙動を見る「本当にシングルなら全力で否定してくるし、後ろ暗いものがあれ