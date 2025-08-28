禍々しくて暑い夏にちょうど良い感じです 2025年夏、平成Jホラーの名作「呪怨」(監督：清水崇)がまさかの復活を遂げ、往年のファンを喜ばせている。シリーズの原点にあたるVシネマ版2作が、なんと4K化＆5.1chサラウンド化されて、8月8日から劇場上映されているのだ。題して、「呪怨〈4K：Vシネマ版〉」と「呪怨2〈4K：Vシネマ版〉」。 あのJホラー代表作がカムバック! というニュース性はもちろん