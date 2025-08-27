西武-日ハム戦で停電…TV配信も中断■西武 ー 日本ハム（27日・ベルーナドーム）27日にベルーナドームで行われた西武-日ハム戦で停電が起こった。9回途中でバックスクリーンの画面が消える珍事。スタンドのファンも騒然となった。西武が1点をリードした9回。平良が田宮に1球を投じたところでバックスクリーンの画面が消えた。球場内コンコースのカフェテリアやバックネット裏のVIP席が停電。中継車も停電したため、テレビ配信